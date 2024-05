DJ PTA-News: IMPERA SE: Einladung zur ordentlichen Hautpversammlung 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Köln (pta/27.05.2024/15:36) - IMPERA SE

Frankfurt am Main

Wertpapierkennnummer (WKN): A2P4HK

International Security Identification Number (ISIN): DE000A2P4HK1

Wertpapierkennnummer (WKN): A3EX3F (junge Aktien)

International Security Identification Number (ISIN): DE000A3EX3F2 (junge Aktien)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 27. Juni 2024, um 9:30 Uhr (MESZ), ein.

Die ordentliche Hauptversammlung wird als Präsenz-Hauptversammlung abgehalten.

Die Versammlung findet statt in den Geschäftsräumen der Notare Dr. Kai Bischoff und Dr. Andreas Bürger, GÜRZENICHQUARTIER, Martinstraße 3, 50667 Köln.

I. Tagesordnung und Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungsgegenständen

Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG), finden auf die IMPERA SE aufgrund der Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-Verordnung) Anwendung, soweit sich nicht aus spezielleren Vorschriften der SE-Verordnung oder des SE-Ausführungsgesetzes (SEAG) etwas anderes ergibt.

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IMPERA SE für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31. Dezember 2023 mit dem Bericht des Verwaltungsrats

Die genannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.impera.info/investorrelations

zugänglich. Auf Verlangen wird jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen und näher erläutert.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung, da der Verwaltungsrat den von den Geschäftsführenden Direktoren aufgestellten Jahresabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführenden Direktoren

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Geschäftsführenden Direktoren Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die dhpg Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte Steuerberater GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berufsausübungsgesellschaft, Erna-Scheffler-Straße 3, 51103 Köln, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und einen möglichen Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2024 zu bestellen.

5. Beschlussfassung über die Vergütung des Verwaltungsrates

Die Verwaltungsratsmitglieder können gemäß §?15 Abs. 1 der Satzung der IMPERA SE i.V.m. §?38 Abs. 1 SEAG, §?113 Abs. 1 Satz 1 und 2 AktG durch Beschluss der Hauptversammlung neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine Vergütung erhalten.

Nach §?38 Abs. 1 SEAG i.V.m. §?113 Abs. 3 Satz 3 AktG sind in dem Beschluss über die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder die in §?87a Abs. 1 Satz 2 AktG erforderlichen Angaben sinngemäß und in klarer und verständlicher Form zu machen oder in Bezug zu nehmen. Die für den Beschluss über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft erforderlichen Angaben sind in dem unten dargestellten System zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats enthalten.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass im Folgenden dargestellte System zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats zu beschließen sowie die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats wie folgt festzulegen:

(1) Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält je Geschäftsjahr eine feste Vergütung in Höhe von EUR 2.500,00.

(2) Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält ferner für seine persönliche - physische, virtuelle oder telefonische - Teilnahme an einer Sitzung des Verwaltungsrats oder an einer Hauptversammlung ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.000,00. Finden an einem Tag sowohl eine Sitzung als auch eine Hauptversammlung statt, fällt das Sitzungsgeld nur einmal an.

(3) Die feste Vergütung ist innerhalb eines Monats nach Ablauf des Geschäftsjahrs, auf das sich die Vergütung bezieht, und das Sitzungsgeld innerhalb eines Monats nach der jeweiligen Sitzung zur Zahlung fällig.

(4) Diese Vergütungsregelung ist ab dem Beginn des Geschäftsjahres 2024 anwendbar.

System zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird gemäß §?15 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der IMPERA SE i.V.m. §?38 Abs. 1 SEAG, §?113 Abs. 1 Satz 1 und 2 AktG von der Hauptversammlung festgelegt. Die Verwaltungsratsvergütung orientiert sich grundsätzlich an den Aufgaben und der Verantwortung der Verwaltungsratstätigkeit.

Die Vergütung enthält zwei Komponenten:

. einen fixen Bestandteil; und

. ein von der persönlichen Teilnahme an einer Sitzung des Verwaltungsrats bzw. der Hauptversammlung abhängiges Sitzungsgeld.

Die Ausgestaltung der Verwaltungsratsvergütung bei der IMPERA SE ist von dem Grundgedanken getragen, neben einer Festvergütung durch Funktionszuschläge den höheren zeitlichen Aufwand des Verwaltungsrats zu berücksichtigen. Damit wird insbesondere auch die Empfehlung G.17 des Deutschen Corporate Governance Kodex umgesetzt (der allerdings für die Gesellschaft nicht verpflichtend ist, da deren Aktien ausschließlich im Freiverkehr befindlich sind). Ferner wird dem für die einzelnen Sitzungen anfallenden Zeitaufwand durch ein angemessenes Sitzungsgeld Rechnung getragen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält je Geschäftsjahr eine feste Vergütung in Höhe von EUR 2.500,00--. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält ferner für seine persönliche - physische, virtuelle oder telefonische - Teilnahme an einer Sitzung des Verwaltungsrats oder an einer Hauptversammlung ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.000,00--. Finden an einem Tag sowohl eine Sitzung als auch eine Hauptversammlung statt, fällt das Sitzungsgeld nur einmal an. Sofern ein Verwaltungsratsmitglied zugleich Geschäftsführender Direktor ist und bereits aufgrund jener Stellung als Geschäftsführender Direktor eine Vergütung erhält, erhält dieses Verwaltungsratsmitglied keine gesonderte Vergütung für seine Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied.

6. Neuwahl des Verwaltungsrates

Die Amtszeit des amtierenden Verwaltungsrates Adrianus M.M. Thomassen läuft aus.

Die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung nach Beschluss der Hauptversammlung für eine von ihr festgelegte Amtszeit von maximal sechs Jahren.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr beschließt, Herrn Adrianus M.M. Thomassen, wohnhaft in Eindhoven, Niederlande, selbstständiger Steuerberater, in den Verwaltungsrat der IMPERA SE zu wählen.

7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 sowie über die entsprechende Änderung der Satzung

Das Genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2019) wurde im Rahmen der im Dezember 2023 durchgeführten Kapitalerhöhung vollständig ausgenutzt.. Um der Gesellschaft auch zukünftig die Möglichkeit zu bewahren, das Grundkapital im vollen gesetzlich zulässigen Maße zu erhöhen, wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, ein neues Genehmigtes Kapital 2024 zu schaffen und die Satzung der Gesellschaft entsprechend neu zu fassen.

Der Verwaltungsrat schlägt der Hauptversammlung daher vor zu beschließen:

a) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Mai 2029 einmalig oder mehrfach (in Teilbeträgen) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu nominal EUR 187.500,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Stückaktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024).

Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

. soweit erforderlich, um etwaige Spitzenbeträge auszugleichen;

. bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Beteiligungen, Unternehmen oder einlagefähigen Wirtschaftsgütern einschl. Forderungen gegen die Gesellschaft - auch zum Aktientausch - sowie bei Unternehmenszusammenschlüssen;

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 27, 2024 09:36 ET (13:36 GMT)