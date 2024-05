Nachdem die cyan AG in der vergangenen Woche endgültige Zahlen für 2023 vorgelegt hat, reagieren die Aktienanalysten bei mwb research mit einem positiven Kommentar auf die News. Man bestätigt die Kaufempfehlung und hebt das Kursziel für die Aktien von cyan von 3,50 Euro auf 3,85 Euro an. Am Montagnachmittag notiert der Anteilschein des Münchener Unternehmens ...

