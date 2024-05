Eine Umfrage der Initiative Chef:innensache zeigt: Nur gut ein Viertel der Beschäftigten und Studierenden strebt eine Führungsrolle an - obwohl einige der Befragten zuversichtlich sind, dass sie diese erreichen könnten. Vor allem in einer Altersgruppe ist die Diskrepanz auffällig. In Unternehmen herrscht nicht nur Fachkräftemangel, sondern auch Führungskräftemangel. Chef oder Chefin zu werden, ist für immer weniger Personen ein attraktives Karriereziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...