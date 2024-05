DJ MÄRKTE EUROPA/Kurse ziehen an - Adler haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Der europäische Aktienmarkt baut bis Montagnachmittag bei dünnen Umsätzen die Gewinne aus. Für Überraschung sorgt der Ifo-Geschäftsklima-Index im Mai. Er ist mit 89,3 Punkten auf Vormonatsniveau und damit deutlich hinter den Erwartungen einer kräftigen Erholung zurückgeblieben. Vor allem nach den deutlich stärkeren Einkaufsmanager-Indizes (PMI) in der Vorwoche hatten sich Händler auf ebenfalls stärkere Werte vorbereitet. Auch Lagebeurteilung und Geschäftserwartungen konnten die Hoffnungen nicht erfüllen.

Der Euro fällt nach den Daten auf 1,0856 Dollar zurück, an den Anleihemärkten fallen die Renditen leicht, was die Aktienmärkte stützt. Auch sprechen die Daten dafür, dass die EZB im Juni den Zinssenkungszyklus einleiten wird. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 18.743 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 5.045 nach oben.

Gute Nachrichten kommen aus China, wo die Industriegewinne im April um 4,0 Prozent zum Vorjahr gestiegen sind. Dies spricht für eine Belebung der globalen Wirtschaft. Das Geschäft verläuft insgesamt in ruhigen Bahnen. Denn mit Großbritannien und den USA bleiben die beiden wichtigsten Börsen geschlossen.

Adler erzielt Einigung mit Gläubigern

Rund 30 Prozent im Plus zeigen sich Adler Group, nachdem die Umstrukturierung des Unternehmens Schulden gelungen ist. Allerdings gehen 75 Prozent der Stimmrechte der Aktien künftig an die Anleihegläubiger. In der Spitze hatte sich der Micro Cap am Morgen sogar mehr als verdoppelt. Aktuell ist die Aktie 0,21 Euro wert.

Für Ionos geht es nach einer Herunterstufung auf "Equal Weight" durch Morgan Stanley um 4,9 Prozent nach unten. Die Ionos-Aktie hat seit Jahresbeginn um rund 50 Prozent zugelegt, da die Anleger sich auf die Wachstumsstory und das Cloud-Potenzial des Unternehmens fokussiert haben, heißt es von den Analysten. Nach einer Herunterstufung auf "Hold" durch MWB fallen Süß Microtec um 6,1 Prozent zurück.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.044,95 +0,2% 9,54 +11,6% Stoxx-50 4.501,58 +0,1% 4,92 +10,0% DAX 18.743,10 +0,3% 49,73 +11,9% MDAX 27.249,46 +0,5% 125,22 +0,4% TecDAX 3.435,56 -0,1% -1,81 +2,9% SDAX 15.211,77 +0,3% 43,33 +9,0% FTSE Feiertag CAC 8.111,87 +0,2% 16,90 +7,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,55 -0,03 -0,02 US-Zehnjahresrendite 4,47 0 +0,59 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:54 Uhr Fr, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,0856 +0,1% 1,0850 1,0850 -1,7% EUR/JPY 170,23 +0,0% 170,15 170,29 +9,4% EUR/CHF 0,9922 +0,0% 0,9926 0,9921 +6,9% EUR/GBP 0,8502 -0,1% 0,8514 0,8514 -2,0% USD/JPY 156,79 -0,1% 156,82 156,95 +11,3% GBP/USD 1,2769 +0,2% 1,2744 1,2744 +0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2574 -0,1% 7,2570 7,2621 +1,9% Bitcoin BTC/USD 68.962,65 +0,8% 68.415,01 68.164,32 +58,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,46 77,72 +1,0% +0,74 +8,2% Brent/ICE 82,81 82,12 +0,8% +0,69 +8,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,985 33,97 +3,0% +1,02 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.356,24 2.334,00 +1,0% +22,24 +14,3% Silber (Spot) 31,50 30,36 +3,8% +1,14 +32,5% Platin (Spot) 1.050,25 1.029,05 +2,1% +21,20 +5,9% Kupfer-Future 4,82 4,75 +1,6% +0,07 +23,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

May 27, 2024 09:56 ET (13:56 GMT)

