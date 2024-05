ETFs bilden nicht nur Indizes wie den DAX, MSCI World oder S&P 500 ab. ETF-Anbieter legen jede Menge sogenannter Smart Beta ETFs auf, die alternative Indexkonzepte verfolgen. Was es mit diesen ETFs auf sich hat und wie erfolgreich diese Strategie-ETFs sind, erläutert Ali Masarwah, Analyst und CEO vom Finanzdienstleister envestor.27. Mai 2024. FRANKFURT (envestor). Längst nicht alle ETFs bilden klassische Indizes ab. Am Markt tummeln sich auch ETFs, die Strategien wie Value, Growth, Momentum, Quality ...

