Die Evotec-Aktie präsentiert sich zum Start in die neue Woche deutlich fester - aktuell geht es um knapp 3% nach oben. Das ist auch dringend nötig, denn in den vergangenen sechs Monaten verloren Evotec-Aktionäre per Saldo 51% an Wert (Drei-Monats-Performance: -37%). Und mit dem Rücksetzer auf 8,91 EUR hat die Evotec-Aktie (ISIN DE0005664809) am 24.05.2024 ein neues 5-Jahres-Tief...

