© Foto: Alex Brandon/AP/dpa



Sollte Donald Trump in wenigen Monaten wieder zum US-Präsidenten gewählt werden, könnten seine Pläne das US-Defizit um mehrere Billionen US-Dollar anschwellen lassen, warnt Bond-König Bill Gross.Laut dem langjährigen Anleiheinvestor Bill Gross könnte eine Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus gravierendere Auswirkungen auf die Anleihemärkte haben als eine Wiederwahl Joe Bidens. In einem Interview mit der Financial Times äußerte sich Gross, der sich während seiner Tätigkeit beim Vermögensverwalter Pimco als "Bond-König" einen Namen gemacht hat, kritisch über die wirtschaftspolitischen Aussichten unter Trump. Pimco ist eine Tochtergesellschaft des deutschen Versicherungsriesen Allianz. "Trump …