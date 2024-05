Der US Dollar Index (DXY) schloss die Woche am Freitagabend im Minus. - Die US-Märkte sind am Montag wegen des Memorial Day geschlossen. - Der US-Dollar könnte nach einem wichtigen Tages- und Wochenschluss auf den Charts weiter nachgeben. - Der US-Dollar (USD) wird am Montag etwas schwächer gegenüber den meisten seiner Haupt-Währungspartner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...