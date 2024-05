PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Angesichts etwas enttäuschender Konjunkturdaten sowie der feiertagsbedingt ruhenden Handelsplätze in London und New York bewegten sich die Aktienkurse in einer engen Spanne.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 pendelte lange knapp über der Null-Linie. Zum Handelsende gewann er 0,47 Prozent auf 5059,20 Punkte. Ähnlich sah es beim französischen Cac 40 aus, der letztlich um 0,46 Prozent auf 8132,49 Punkte zulegte./gl/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545