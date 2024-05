Wie Textron Aviation heute mitteilte, wird der meistverkaufte mittelgroße Geschäftsjet, die Cessna Citation Latitude, und das Flaggschiffmodell der Citation-Familie, die Citation Longitude, moderne Garmin G5000-Avioniksysteme erhalten. Die Investitionen von Textron Aviation in die erfolgreichen Geschäftsflugzeuge, die Antwort des Unternehmens auf das Feedback seiner Kunden, werden den Piloten der neuen Latitude-Jets ab 2025 sowie der neuen Longitude-Jets ab 2026 mehr Leistung und ein verbessertes Benutzererlebnis bieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240527648735/de/

Textron Aviation Cessna Citation Jets (Photo: Business Wire)

Die Cessna Citation Latitude und Cessna Citation Longitude werden von Textron Aviation Inc. entwickelt und gefertigt, einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Citation-Jets bieten eine Performance, Produktivität und Rentabilität, die eine neue Welt der Möglichkeiten in der Luftfahrt und für ihr Unternehmen eröffnen", so Lannie O'Bannion, Senior Vice President of Global Sales and Flight Operations. "Diese Verbesserungen spiegeln unsere Entschlossenheit wider, langfristig in unsere legendären Produkte zu investieren, um unseren Kunden das beste Flugerlebnis bieten zu können."

Mit dem neuesten Garmin G5000-Avioniksystem verfügen Latitude und Longitude über zahlreiche erweiterter Funktionen und Technologien von Garmin, wie etwa das Synthetic Vision Guidance System (SVGS), das auf den primären Flugdisplays angezeigt wird und mit der Synthetic Vision Technology (SVT) verbunden ist, um Landeminima von bis zu 150 Fuß (46 Meter) zu unterstützen. SVGS bietet eine kontinuierliche, geographisch korrekte Darstellung der Topographie mit vorhandenen Hindernissen, ergänzt durch die Darstellung der Landebahn.

Zu den Verbesserungen des SVT-Systems gehört eine exozentrische 3D-Ansicht des SafeTaxi®-Flughafenbereichs, die das Situationsbewusstsein auf den Rollwegen verbessert. Außerdem zeigt SVT 3D-Gebäudegrundrisse wie Hangars, Terminals und Türme, Rollwege, Vorfelder, Schilder und andere Markierungen an, um die Zahl der Sicherheitsverletzungen auf Start- und Landebahnen zu reduzieren, und bietet beim Rollen auf Flughäfen, die in der SafeTaxi-Datenbank erfasst sind, wichtige Orientierungshilfen. Zu den technischen Verbesserungen gehören auch Funktionen für eine bessere Situationswahrnehmung des Piloten, die mehr topografische Klarheit schaffen, die Grenzen von Wasserflächen und Gelände schärfer abbilden, die Markierung von Hindernissen und Stromleitungen verbessern und die Darstellung von Landebahnen und Flughafenbeschilderung optimieren. Erstmals bietet SVT mehrere Perspektiven und ist mit der neuen Taxiway Routing-Funktion integriert, die für mehr Übersicht bei Bodenoperationen sorgt insbesondere auf großen, unbekannten und komplexen Flughäfen bei ungünstigen Sichtverhältnissen.

Latitude und Longitude können die standardmäßige ADS-B In-Fähigkeit für Cockpit Display of Traffic Information (CDTI) Assisted Visual Separation (CAVS) nutzen. CAVS verbessert die Luftverkehrswahrnehmung des Piloten und hilft ihm, den Sicherheitsabstand zu vorausfliegenden Flugzeugen, die mit ADS-B out ausgerüstet sind, bei Sichtanflügen einzuhalten. SURF IA verwendet auch ADS-B-Daten, um den Piloten bei Start- oder Landeversuchen auf einer belegten Landebahn zu warnen.

In bestimmten Regionen bietet die GDL 60 Datalink zusätzliche Datenaustauschs- und Konnektivitätsoptionen mit hoher Bandbreite, darunter Bluetooth, Wi-Fi und LTE-Netzwerke. Das GDL 60-System bietet die Fähigkeit, bei Ausfall der Stromversorgung an Bord automatische Datenbankdownloads über drahtlose Netzwerkverbindungen vorzunehmen. Zudem ermöglichen die Verbesserungen des GDL 69A der Garmin G5000 Suite den Zugriff auf zusätzliche SiriusXM-Wetterlösungen.

Cessna Citation Jets sind vielseitige und zuverlässige Geschäftsflugzeuge, die Kunden ermöglichen, ein breites Spektrum von Aufgaben zu erfüllen. Seit acht aufeinanderfolgenden Jahren ist die Citation Latitude der weltweit meistausgelieferte mittelgroße Geschäftsreisejet und hat sich aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und beeindruckenden Reichweite bei den Kunden bewährt. Bei der Entwicklung der Citation Longitude standen auch ein überragendes Pilotenerlebnis, maximaler Passagierkomfort und eine überzeugende Gesamtleistung im Mittelpunkt, um ihrem Status als Flaggschiffmodell unter den Business-Jets der Citation-Familie gerecht zu werden.

Über die Cessna Citation Latitude

Der mittelgroße Business-Jet Citation Latitude mit einer Reichweite von 2.700 Seemeilen (5.000 Kilometer) für vier Passagiere bei hoher Reisegeschwindigkeit zeichnet sich durch seine Kombination aus Komfort und Effizienz aus. Die in seiner Kategorie führende Startfeldlänge von 3.580 Fuß verschafft den Betreibern eine höhere Reichweite auf kurzen Flugfeldern. Den Passagieren bietet die Citation Latitude ein einzigartiges Kabinenerlebnis mit der offensten, geräumigsten, hellsten und anspruchsvollsten Umgebung innerhalb ihrer Kategorie. Mit einem flachen Boden und einer Kabinenhöhe von sechs Fuß besticht der Jet mit zahlreichen Innovationen und außergewöhnlichen Funktionen.

Über die Citation Longitude

Mit einer Reichweite von 3.500 Seemeilen (6.482 Kilometern) und einer Zuladung von 1.600 Pfund (726 Kilogramm) bei voller Treibstoffbetankung bietet die Citation Longitude ein herausragendes Passagiererlebnis in der Super-Midsize-Klasse, dank eines Geräuschpegels in der Kabine, der fast doppelt so niedrig wie der des nächsten Wettbewerbers ist, eines Kabinendrucks, der einer Höhe von nur 5.950 Fuß (1.814 Meter) entspricht, eines erweiterten Umfangs von Standardfunktionen und einer eleganten, komfortablen und maßgeschneiderten Innenausstattung. Kein anderer Geschäftsjet der Super-Midsize-Klasse bietet mehr Reichweite, eine größere Nutzlast oder eine höhere Reisegeschwindigkeit bei geringeren direkten Betriebskosten.

Über Textron Aviation

Wir sind eine Inspiration für das Reisen per Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Nähere Informationen unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein weltweites Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine erfolgreichen Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation. Weitere Informationen unter www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240527648735/de/

Contacts:

Keturah Austin

+1.316.249.3706

kaustin@txtav.com

txtav.com