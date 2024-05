Notcoin: Mit 50 % in die Top 100 - was ist passiert?

An einem starken Handelstag schiebt sich der Bitcoin kurzzeitig wieder über 70.000 US-Dollar, bevor Gewinnmitnahmen den Kurs wiederum abkühlen. Doch auch darüber hinaus erleben wir aktuell starke Bewegungen am Kryptomarkt. Neben den beliebten Meme-Coins ist der Notcoin (NOT) ein Gewinner der vergangenen Tage, der mit einem Kursplus von rund 50 Prozent in den letzten 24 Stunden erstmals einen Platz in der Top 100 verdient. Hier beläuft sich die Wochenperformance auf rund 46 Prozent. Die neue Bewertung von NOT liegt bei 836 Millionen US-Dollar. Dennoch darf hier die YTD-Performance nicht fehlen. Das Handelsvolumen stieg zuletzt übrigens um 465 Prozent. So zeigen Daten von CoinMarketCap NOT schon auf Platz 15, wenn wir nur das Trading-Volumen berücksichtigen.

Limited supply

Wide distribution

Still cheap - Notcoin Ø (@thenotcoin) May 25, 2024

Das Team versucht beim Notcoin mit einem gezielten Marketing, das Projekt bekannter zu machen und auf die günstige Bewertung zu verweisen. Ist die Erfolgsrallye von Notcoin erst am Anfang? Zumindest deuten das virale Branding, der einprägsame Name und das große Interesse der Community ihr Potenzial an.

Wenn neue Coins regelmäßig bei Seiten wie CoinGecko schnell unter den Trending Token landen, ist das stark bullisch, weil es eben Interesse zeigt und ihre Bekanntheit erhöht. Diese Sichtbarkeit zieht mehr Investoren an und fördert virales Potenzial. Das wachsende Interesse kann den Kurs nach oben treiben, während die erhöhte Bekanntheit das Vertrauen in den Coin stärkt. Notcoin geht bereits viral.

Was steckt hinter Notcoin?

Der Notcoin hat ein innovatives Konzept auf den Markt gebracht, das es Spielern ermöglicht, passiv Krypto-Token-Belohnungen zu verdienen. Damit könnte das Gaming-Segment erneut für Furore sorgen. Der Start des NOT-Tokens, in Kombination mit dem Telegram-basierten Spiel Notcoin, bringt "Earnings Missions" in den Umlauf, die es den Nutzern erlauben, Krypto-Belohnungen anzuhäufen. Mit Spielen Geld verdien - so ähnlich gab es einen Hype bereits dank Play-2-Earn. Doch Telegram könnte hier der Gamechanger für Notcoin sein.

Die Geschichte von Notcoin begann bereits Anfang 2024 mit einem sozialen Klickspiel, bei dem Spieler auf eine virtuelle goldene Münze tippen mussten, um die In-Game-Währung Notcoin zu verdienen. Notcoin ist damit also kein gewöhnlicher Airdrop - es ist ein Spiel. Wie bei allen Spielen besteht das Ziel darin, so schnell wie möglich die Rangliste zu erklimmen und damit eben Geld zu verdienen. Alles findet hier auf Telegram statt.

Testing Explore now



300%+ APY now for Platinum btw and we just started with 4 pools



the real Annual Percentage Yield, not what others offer you for a week or so



and holy math, it works



wow pic.twitter.com/mwKkK6H2Lv - Notcoin Ø (@thenotcoin) May 23, 2024

Der NOT-Token bildet also das Herzstück des Notcoin-Ökosystems. Diese ermöglicht es den Nutzern, auf vielfältige Weise am Projekt teilzunehmen. Die neuesten "Earnings Missions" heben sich von den bisherigen Aufgaben ab, da sie es den Spielern ermöglichen, NOT-Token passiv zu verdienen, anstatt eine einmalige Belohnung zu erhalten. Die Höhe der NOT-Belohnungen basiert auf dem In-Game-Level des Spielers: Je höher das Level, desto größer der Pool potenzieller NOT-Belohnungen.

Spieler können ihr Level durch das Staking von Notcoin erhöhen. Die Menge an NOT, die am Ende jedes Monats gestakt ist, bestimmt über das Ranking. Notcoin bietet somit ein spannendes Potenzial für Krypto-Enthusiasten und Spieler, indem es das passive Einkommen mit spielerischen Elementen verbindet und die Community stärkt. Dank Telegram-Integration und fast eine Milliarde Nutzer beim beliebten Messenger könnte Play-2-Earn endlich die Massenadoption schaffen.

Notcoin Alternative: Ist WienerAI die bessere Wahl?

Kleinere Coins weisen aufgrund der Rendite-Risiko-Korrelation größere Risiken auf. Dennoch kann das Einstreuen solcher Coins in ein Portfolio sinnvoll sein, da sie potenziell eben auch höhere Renditen bieten. Die Mischung aus Meme, KI und günstiger Bewertung könnte hier eine massive Rallye freisetzen. Denn WienerAI ist eben mehr als 100x günstiger als Notcoin. Umgekehrt könnte hier also noch massives Kurspotenzial bestehen.

WienerAI profitiert von den starken Trends in Künstlicher Intelligenz und Meme-Coins und hat im Presale bereits über 3 Millionen US-Dollar gesammelt, mit steigender Tendenz. Diese Kombination aus den besten Narrativen des Jahres weckt großes Interesse an WAI.

WienerAI verbindet Künstliche Intelligenz nämlich mit praktischen Anwendungen für private Krypto-Anleger. Der KI-gestützte Trading-Bot enthält eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Investitionsmöglichkeiten identifiziert und nahtlose Token-Swaps ermöglicht, was das Trading erheblich erleichtern soll. WienerAI stellt alle notwendigen Informationen bereit, damit Trader fundierte Entscheidungen treffen können. Dank fortschrittlichem Trading-Bot soll der Krypto-Handel besser denn je gelingen. So wird der Trading-Bot im Whitepaper beschrieben:

"WienerAI ($WAI) - ein bahnbrechender KI-Token und Trading Bot, der die Welten der künstlichen Intelligenz, der Hundetreue und des Kryptohandels zu einer einzigartigen globalen Bewegung vereint. WienerAI ist nicht nur ein digitaler Vermögenswert - es ist der fortschrittlichste einsteigerfreundliche Krypto-Handels-Bot, der je geschaffen wurde. Mit prädiktiver Technologie, einer einfachen, aber umfassenden Schnittstelle und endlosen Funktionen verschafft WienerAI Krypto-Händlern einen Vorsprung gegenüber allen anderen Händlern."

Der Trading-Bot basiert auf der Ethereum-Blockchain und verwendet den WAI-Token. Eine Staking-Rendite von aktuell noch über 300 Prozent APY im Presale steigert die Nachfrage nach WAI, da Investoren schon vor dem Handelsstart attraktive Erträge erzielen können.

Die dynamische Entwicklung im Presale und die bevorstehende Preiserhöhung in den nächsten 24 Stunden machen WienerAI zu einer besonders reizvollen Option für Investoren. Bereits jetzt umfasst die Community auf X (früher Twitter) rund 10.000 Follower. WienerAI geht viral und könnte für spekulative Anleger eine heiße Notcoin Alternative sein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.