HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Deutschland-Frankreich:

"Und doch erscheint diese Staaten-Freundschaft macht- und kraftlos. Das liegt an Macron und Scholz - zwei Männer, die sich mehr als Konkurrenten denn als Partner begegnen. Und dabei könnten sie aus ihrer Verschiedenheit Kapital schlagen. An diesem Dienstag beim Ministertreffen gibt es eine Chance zusammenzurücken. Die Hilfe für die Ukraine müssen sie gemeinsam verbessern. Macron sollte sich nicht länger der deutschen Initiative für das Luftverteidigungssystem European Sky Shield verweigern, dem sich bisher 21 europäische Staaten angeschlossen haben. Und Scholz sollte sich mit Macrons Vorstoß befassen, französische Atomwaffen in Europas Abschreckungsstrategie einzubeziehen."/yyzz/DP/he