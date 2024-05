Berlin (ots/PRNewswire) -Fanttik, die mehrfach preisgekrönte Autozubehörmarke, ist stolz darauf, vom 27. Mai bis 2. Juni 2024 ihren bedeutenden vierten Geburtstag zu feiern.Inflator-SerieFanttik begann seine Reise und erlangte erste Anerkennung durch seine innovativen tragbaren Reifenfüller. Der Fanttik X8 Apex Reifenfüller (https://www.amazon.de/dp/B09LXJPVTP?maas=maas_adg_80F5033E0184D8FF2D984F8DC7E2FAFB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) für Autos und EVs ist mit 4.7/5.0 bewertet und hat über 4.700 positive Bewertungen auf Amazon erhalten. Neben dem leistungsstarken X8 Apex umfasst die Inflator-Serie auch den X9 Pro, (https://www.amazon.de/dp/B0D2626WZS?maas=maas_adg_9F50FA508597A805B59FFBBDE7484FF6_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) der für Motorräder und kleinere Fahrzeuge entwickelt wurde.Reinigungslösungen für den HaushaltNeben den Reifenfüllern hat Fanttik auch für sein Haushaltsreinigungszubehör ungebrochenes Lob erhalten. Der kabellose Staubsauger Fanttik V8 Mate (https://www.amazon.de/dp/B0B9447P5P/?maas=maas_adg_BC141DF860264F41E4169BA4DBEFDCE5_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) ist mit seinem starken 30AW/12kPa-Motor führend und bietet eine robuste Saugleistung für eine effiziente Reinigung. Der V8 Mate eignet sich gut für Haushalte und Fahrzeuge. Der Fanttik V8 Apex (https://www.amazon.de/dp/B0CQYTNNW7?maas=maas_adg_437D7764E8FB01EADFCA52BB19CE04C7_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) steigert seine Reinigungsleistung (45AW/19kPa) deutlich. Seine 4-in-1 multifunktionalen Fähigkeiten zum Saugen, Blasen, Aufblasen und Aufpumpen machen ihn perfekt für den Außen- und Innenbereich, um Haus und Auto makellos sauber zu halten.SchraubenzieherDen Anfang macht der Amazon-Bestseller Fanttik E1 Max Elektroschrauber (https://www.amazon.de/dp/B0BGWRWRX2?maas=maas_adg_15483E776CDF943D9F1F0257005F4797_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), der als elegantes Werkzeug aus robuster Aluminiumlegierung in die Welt der Präzisionsarbeit entführt. Dann kommt der elegante Fanttik S1 Pro (https://www.amazon.de/dp/B0C141QZVL?maas=maas_adg_3C1E49EC2C7E8AFF45E176D8A702FDF1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) Elektroschraubendreher. Er wurde von Amazon zum "meistgewünschten" Elektroschrauber gekürt und ist ein wahres Kraftpaket. Dieser elektrische Schraubendreher ist Ihr ideales Werkzeug für Präzisionsarbeiten.In Anerkennung der Unterstützung der Verbraucher bietet Fanttik beispiellose Preisnachlässe von bis zu 45 % auf alle seine Produktlinien an.Informationen zu FanttikFanttik ist eine junge, dynamische Marke, die sich auf Outdoor-, Haushalts-, Sport- und Automobilprodukte spezialisiert hat, die alle Bedürfnisse für das perfekte Abenteuer erfüllen. Es hat mehrere Reifenfüller und Schraubendreher-Produkte, die jetzt bei Costco verfügbar sind.Seine Produkte wurden von einer Vielzahl geschätzter YouTuber wie Donut Media (https://www.youtube.com/watch?v=xWZ_TKLSxXw&list=PL0IL9jBO0j-8MJw29zz6gV4Q63fMJsCiu&index=14&t=90s), Samcrac (https://www.youtube.com/watch?v=tEBe6QWTk9U&list=PL0IL9jBO0j-8MJw29zz6gV4Q63fMJsCiu&index=1&t=205s), und Silver Cymbal (https://www.youtube.com/watch?v=m7ttligefCo&list=PL0IL9jBO0j-8MJw29zz6gV4Q63fMJsCiu&index=19&t=39s), unter anderem, bewertet. Die Reifenfüller-Modelle wurden mit den begehrten SEMA Global Media Awards 2022 und SEMA Best Tire and Related Product Award 2023 in Las Vegas, NV ausgezeichnet. Fanttik sponserte und arbeitete mit NASCAR Cup Series Fahrer Noah Gragson und NASCAR Xfinity Series Fahrer Cole Custer und Kyle Weatherman zusammen.Um mehr über Fanttik zu erfahren, besuchen Sie https://www.fanttik-innovation.deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2420394/GE_KV__1920_820.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fanttik-day-feier-zum-4-geburtstag-302156400.htmlPressekontakt:marketing@fanttik.comOriginal-Content von: Fanttik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174982/5788428