In einer bemerkenswerten Wende nach den Herausforderungen des letzten Herbstes hat Marokko in diesem Jahr seine Exporte von Gewächshaustomaten erfolgreich wieder aufgenommen. Laut EastFruit.com haben die marokkanischen Tomatenexporte in dem ersten Quartal (Q1) 2024 neue Höhen erreicht. Bildquelle: Pexels Von Januar bis März lieferte Marokko 266.000 Tonnen...

Den vollständigen Artikel lesen ...