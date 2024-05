Bleicherode - Robert Henning, erster für das BSW gewählter Amtsträger, hat ein Ziel für seine Partei für die Thüringer Landtagswahl im Herbst genannt.



"20 Prozent bei der Landtagswahl, das ist meine persönliche Zielmarke für den Landesverband des BSW", sagte Henning dem "Tagesspiegel". "Wenn wir die knacken würden, wäre das ein toller Erfolg für eine neue demokratische Stabilität in Thüringen." Henning wurde bei der Kommunalwahl am Sonntag zum Ortschaftsbürgermeister des Ortes Bleicherode gewählt.



Zu seinem Wahlerfolg sagte Henning: "Ich bin hier in Bleicherode sehr verwurzelt. Wir haben 6.300 Einwohner, ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, wurde hier konfirmiert. Ich bin seit zehn Jahren hier selbstständiger Gastronom. Bei Bürgermeisterwahlen geht es nachrangig um Parteizugehörigkeit, eher um die Person." Die Ergebnisse seiner Partei insgesamt nennt Henning "sehr gut". Er war im Januar als aktiver Kommunalpolitiker von der Linkspartei zum Bündnis Sahra Wagenknecht übergetreten.

