Die Aktien von JPMorgan Chase & Co. (JPM), einem der meistbeobachteten Wertpapiere auf Zacks.com in der letzten Zeit, zeigen eine gemischte Performance im Vergleich zu Markttrends. In den vergangenen vier Wochen erzielte das Unternehmen eine Rendite von +3,7%, während sich der Zacks S&P 500 Composite um +4,8% veränderte. Im gleichen Zeitraum konnte die Branche der großen Regionalbanken, zu der auch JPMorgan gehört, einen Gewinn von 2% verbuchen. Die naheliegende Frage ist nun, welche Richtung die Aktie in naher Zukunft nehmen wird.

Analystenbewertungen und -schätzungen spielen eine ausschlaggebende Rolle bei der Vorhersage der Performance von Aktien. JPMorgan wird erwartet, im aktuellen Quartal einen Gewinn von $4,14 pro Aktie zu verzeichnen, was einem Rückgang von -5,3% [...]

