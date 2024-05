Amazon treibt die Expansion seiner Cloud-Dienste in Europa entscheidend voran. Nach Quellen steht das Unternehmen in Gesprächen mit Italien über eine milliardenschwere Investition zur Erweiterung seiner Datenzentrum-Kapazitäten. Dabei wird erwogen, entweder den bestehenden Standort in Mailand auszubauen oder ein neues Zentrum zu errichten. 2020 startete Amazon mit einer ersten Cloud-Region in Italien und plant, bis 2029 insgesamt 2 Milliarden Euro zu investieren. Nach signifikanten Investitionen in Spanien und Deutschland, sieht es so aus, als würde Italien der nächste große Schritt in der Cloud-Strategie von Amazon sein. Die technologische Infrastruktur ist auch für die Telekommunikation von Bedeutung, wobei erst kürzlich ein Abkommen mit einem großen Anbieter über die Verlagerung von 1 Million Kunden auf AWS Cloud bekannt [...]

Hier weiterlesen