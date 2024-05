News von Trading-Treff.de DAX kann sich ohne Wall Street etablieren. Es steht heute die 18800 als wichtige Marke im Fokus bei den Trading-Ideen am Dienstag den 28.05.2024 DAX hält sich sehr stark Der DAX konnte am Freitag nach einem zwischenzeitlichen Bruch der Unterstützungszone, die wir in rund 2 Wochen ausgebildet hatten, wieder über dem Bereich etablieren und das Minus aufholen. Damit wurde das Chartbild noch am Freitag selbst "geheilt" und zum ...

