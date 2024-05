Die Aktie des britischen Betreibers von Strom- und Gasnetzen hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 7 Mrd. GPB und einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr gemeldet. Der Markt stößt sich an dem weiterhin hohen Investitionsbedarf und der angekündigten Kapitalmaßnahme. Darüber hinaus lastet die Aussicht auf eine länger andauernde Phase mit hohen Zinsen auf der Stimmung. Innerhalb von fünf Tagen hat der Kurs in London gut 15 % verloren. Bis auf eine fällige technische Gegenreaktion strahlt die Aktie momentan kaum ernstzunehmendes Kurspotenzial aus. NATIONAL GRID ist derzeit bestenfalls eine Halteposition.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily .



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



