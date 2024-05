Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der preisgünstige Chartstürmer ist bereit, Ihren Sommer abzukühlen und Ihre Getränke drinnen und draußen zu erfrischen.ecozy, die weltweit führende Haushaltsgerätemarke, freut sich, das europäische Debüt des tragbaren ecozy Eiswürfelbereiter für Tresen (https://www.amazon.de/dp/B0CX1GPFFD?maas=maas_adg_DF16D57F6EAEA56C5E738D882F15AABE_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) vorzustellen. Aufbauend auf dem großen Erfolg und der Anerkennung in den Vereinigten Staaten, erweitert ecozy seinen Horizont auf Deutschland (https://www.amazon.de/dp/B0CX1GPFFD?maas=maas_adg_DF16D57F6EAEA56C5E738D882F15AABE_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und das Vereinigte Königreich (https://www.amazon.co.uk/dp/B0CWNPSYT7?maas=maas_adg_7318C9FEDD89549740664F92663ABA4D_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas). Die beiden Märkte werden am 28. Mai auf Amazon vorgestellt. Diese Erweiterung bietet den europäischen Verbrauchern die Möglichkeit, einen hochwertigen, kompakten und leistungsstarken Eiswürfelbereiter kennenzulernen, der auf Komfort und Effizienz ausgelegt ist.Die zunehmende Zahl von Familienfesten und -veranstaltungen, das wachsende Interesse an einer Vielzahl von Getränken und der Trend zu Aktivitäten im Freien haben die Nachfrage nach tragbaren Eiswürfelmaschinen erhöht. Der Bedarf an schnell kühlendem, aber langsam schmelzendem Eis, das eine effiziente Eisproduktion und einen einfachen Zugang ermöglicht, hat dazu geführt, dass kugelförmiges Eis besonders beliebt ist. Als Antwort darauf hat ecozy den tragbaren Eiswürfelbereiter auf den Markt gebracht, der auf Amazon Deutschland (https://www.amazon.de/dp/B0CX1GPFFD?maas=maas_adg_DF16D57F6EAEA56C5E738D882F15AABE_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und Amazon UK (https://www.amazon.co.uk/dp/B0CWNPSYT7?maas=maas_adg_7318C9FEDD89549740664F92663ABA4D_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) in der ersten Woche mit einem exklusiven Rabatt von 50% erhältlich ist. Von 28. bis 30. Mai erhalten Sie mit einem exklusiven 3-Tage-Code einen zusätzlichen Rabatt von 5%. Verwenden Sie DEIM260C in Deutschland für 85,49 € und UKIM260C in Großbritannien für 76,49 £.Ein Must-have zur Verbesserung der Feierstimmung zu Hause, im Büro oder in BarsDer tragbare ecozy Eiswürfelbereiter für Tresen (https://www.amazon.de/dp/B0CX1GPFFD?maas=maas_adg_DF16D57F6EAEA56C5E738D882F15AABE_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) macht Zusammenkünfte zu Hause, im Büro und in Bars zu einem wirklich 'coolen' Fest. Mit einem schnellen 6-Minuten-Eisbereitungszyklus, kaum länger als eine Werbepause, produziert dieses Gerät effizient neun hohlzentrierte, schlanke Eiswürfel. Jeder Würfel hat eine große Oberfläche, die eine schnelle Kühlung gewährleistet und den Geschmack und die Textur verschiedener Getränke deutlich verbessert. Dieser Eiswürfelbereiter kann täglich bis zu 12 kg Eis für ca. 250 Becher Getränke produzieren und damit den Grundbedarf an Eis im Haushalt decken. Mit der Option, sowohl kleine als auch große Eiswürfel zu verwenden, wird er verschiedenen Getränkevorlieben gerecht und ist ideal für sonnige Familientreffen im Sommer oder gesellige Zusammenkünfte.Der Schlüssel zu einem fröhlichen und erfrischenden Sommererlebnis bei Partys, Wohnmobil- oder CampingausflügenDer tragbare ecozy Eiswürfelbereiter für Tresen (https://www.amazon.de/dp/B0CX1GPFFD?maas=maas_adg_DF16D57F6EAEA56C5E738D882F15AABE_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) ist für Outdoor-Enthusiasten und Partygänger gleichermaßen eine echte Bereicherung. Durch sein kompaktes, tragbares Design eignet er sich perfekt für Wohnmobilreisen, Camping und Partys im Freien und sorgt dafür, dass Getränke bei sommerlichen Grillfesten und abendlichen Zusammenkünften eiskalt bleiben. Mit seiner Fähigkeit, unterwegs eine große Menge Eis zu produzieren, sorgt dieser Eiswürfelbereiter dafür, dass die Party ohne Unterbrechung weitergeht.Leise und effizient, mit einer einfachen Ein-Knopf-Bedienung, ist er auch ideal für Sportübertragungen, da er einen niedrigen Geräuschpegel von etwa 35 dB beibehält. Bei Ereignissen wie der Copa América und der Europameisterschaft ist sie unverzichtbar, um mit eiskaltem Bier Tore zu feiern oder über verpasste Chancen hinweg zu trösten. Da das Oktoberfest die Nachfrage nach gekühlten Getränken erhöht, verbessert der ecozy Eiswürfelbereiter das Bierverkostungserlebnis und sorgt dafür, dass jede Feier mit perfekt gekühlten Getränken ausgestattet ist.Ein perfektes Geschenk für sich selbst und Ihre LiebstenAbgesehen von seiner offensichtlichen Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität, wie der mühelosen Selbstreinigungsfunktion, erfüllt der tragbare Eiswürfelbereiter für Tresen von ecozy (https://www.amazon.de/dp/B0CX1GPFFD?maas=maas_adg_DF16D57F6EAEA56C5E738D882F15AABE_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) die einzigartigen Anforderungen verschiedener Verbraucher. Er unterstützt gesundheitsbewusste Menschen bei der Herstellung von nahrhaften Getränken, die den aktuellen Gesundheitstrends entsprechen. Darüber hinaus ist dieser Eiswürfelbereiter ein hervorragendes Geschenk für alle, die ihre Liebsten mit einem durchdachten und nützlichen Gerät beeindrucken möchten, denn er vereint Funktionalität und Stil.