Der DAX hat zum Wochenstart wieder zulegen können. Am Ende ging es 0,4 Prozent nach oben auf 18.774,71 Zähler. Am Dienstag dürfte er sich noch ein Stück weit nach oben arbeiten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 18.803 Punkte. Impulse von den US-Börsen, die am Montag feiertagsbedingt geschlossen hatten, fehlen allerdings. Auch die Futures zeigen wenig Bewegung.Auf der Terminseite ist es am Dienstag recht ruhig. Adler Group veröffentlicht die Quartalszahlen. ...

