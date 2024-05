Bochum (ots) -Am kommenden Wochenende, 1. und 2. Juni, feiert die GLS Bank ihr 50-jähriges Bestehen. Die sozial-ökologische Bank hat dafür ein Festival und eine Nachhaltigkeitsmesse in der Jahrhunderthalle Bochum organisiert. Seien Sie vorab dabei.Musik: Kostenlose Konzerte der Bands 2raumwohnung und Soffie - mehr Infos auf https://50jahre.gls.de/musik/.Nachhaltigkeitsmesse: 150 Ausstellende reisen aus ganz Deutschland an (https://50jahre.gls.de/messe/). Es gibt ein Messebühnen-Programm (https://50jahre.gls.de/messebuehne/), in dem Unternehmer*innen der Zukunft ihre Konzepte erklären.Samstag eröffnet u.a. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur das Festival. Sonntag gibt es zwei Panels zu den wichtigsten Themen unserer Zeit: Klima und Demokratie. Mit u.a. Kristina Lunz, Anette Dowideit und Luisa Neubauer.Insgesamt können die Besucher*innen zwischen 28 Workshops wählen. (https://50jahre.gls.de/workshops) Es gibt Bio-Food Trucks, eine Mitmachmeile und Kinderbetreuung (https://50jahre.gls.de/mitmachmeile/).Wir freuen uns über Ihren Besuch - ob beruflich oder privat.Ihre Gelegenheiten im Überblick:Freitag, 31.5.2024, 11-12 Uhr: Gelände-Rundgang mit Vorständin Aysel OsmanogluSamstag, 1.6.2024, 10-22 Uhr: GLS Jubiläumsfestival mit Nachhaltigkeitsmesse (Festakt, Generalversammlung)Sonntag, 2.6.2024, 10-18 Uhr: GLS Jubiläumsfestival mit Nachhaltigkeitsmesse (Panels Klima & Demokratie)Treffpunkt ist jeweils die Jahrhunderthalle Bochum.Pressekontakt:Silke BenderLukas FeldmannAngelika IvanovM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 5797 5340GLS BankChriststr. 944789 BochumOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64894/5788444