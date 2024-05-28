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PR Newswire
28.05.2024 | 08:06
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 28

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

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NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

35,616,315.0000

4.0247 USD

IE00BLRPQH01

27 May 2027


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

17,316,902.0000

7.0965 USD

IE00BJXRZJ40

27 May 2027

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

3,078,645.0000

3.6473 USD

IE00BLRPRQ96

27 May 2027

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 110 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

17,817,841.0000

4.9400 USD

IE00BLRPRR11

27 May 2027

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

386,771.0000

5.5650 USD

IE000RMSPY39

27 May 2027

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

21,219,081.0000

5.0088 USD

IE000PY7F8J9

27 May 2027

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

21,846,900.0000

5.0156 USD

IE000QUCVEN9

27 May 2027

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

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ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

978,000.0000

4.6290 USD

IE000GA3D489

27 May 2027

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

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NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

519,000.0000

4.9754 USD

IE0003A512E4

27 May 2027

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

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ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

310,000.0000

4.7683 USD

IE000O5M6XO1

27 May 2027


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