DJ RWE baut Acht-Stunden-Batteriespeicher in Australien

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE baut den ersten Acht-Stunden-Batteriespeicher in Australien. Wie der Konzern mitteilte, wird der Lithium-Ionen-Batteriespeicher mit einer geplanten Leistung von mehr als 50 Megawatt (MW) und mehr als 400 Megawattstunden in der Nähe eines Solarparks in New South Wales errichtet und speist in das bestehende Netz ein. Tesla wird dafür seine "Megapack"-Batterien liefern. Inbetriebnahme ist für Ende 2025 geplant.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2024 01:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.