The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.05.2024ISIN NameXS1624210933 ANSALDO ENERGIA 17/24US91282CER88 USA 22/24DE000DW6C4U4 DZ BANK IS.A2082XS2480543102 CS AG 22/24 MTNXS1073160860 U.S.S.G.C.1404-01EO500000XS2005607879 SATO 19/24 MTNFR0013259116 SEB S.A. 17/24FR0013258936 CR.MUT.ARKEA 17/24US912828XT22 US TREASURY 2024CH0371373462 TEC TRAD.ENG.CONS. 17-UNDXS2001739379 STD BK GRP 19/29 FLRES0000012H33 SPANIEN 21/24DE000HLB4QR7 LB.HESS.THR.CARRARA05Z/17XS1591694481 TENNET HOLDING 17/UND.FLRXS1610693290 GOLDM.S.GRP 18/24 MTNXS1622193248 RABOBK NEDERLD 17/24 MTN