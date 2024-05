JanOne mit News: 700% Potential durch explodierende Transaktionszahlen!

Anzeige / Werbung

JanOne* (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) müsste, wenn man den Branchenvergleich anstellt, gemessen an ihren Umsätzen eigentlich jetzt schon bei 10,00 USD notieren.

...und zum Jahresende, wenn sich die Entwicklung des Transaktionsvolumens so fortsetzt, eigentlich auf 21,00 USD. Sie können bei knapp über 3,00 USD einsteigen, wenn Ihnen die Story gefällt!

ALT 5 Sigma ist seit wenigen Tagen eine 100%ige Tochter von JanOne* (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN)

ALT 5 Sigma, a wholly-owned subsidiary of JanOne to Present at the iFX Expo, the World's largest online trading conference and tradeshow

JanOne* (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) gab heute bekannt, dass seine Fintech-Tochtergesellschaft ALT 5 Sigma auf der iFX Expo vertreten sein wird, der weltweit größten Online-Handelskonferenz und -Fachmesse, die vom 18. bis 20. Juni in Limassol (Zypern) stattfinden wird. https://cyprus2024.ifxexpo.com/

Seit unserem Eintritt in den Markt der Online-Handelsplattformen ist dies eines unserer am schnellst wachsenden Marktsegmente. Die Teilnahme an der iFX Expo wird uns helfen, unsere Beziehungen mit bestehenden führenden Online-Plattform-Kunden und unabhängigen Finanzdienstleistern (ISOs) auszubauen und neue herzustellen Andre Beauchesne, President von Alt 5 Sigma Inc.

UNTERBEWERTUNG?!

Nichts ist verlässlicher als Zahlen, wenn es um die Berechnung möglicher Kursentwicklungen geht. Eine Kennzahl, die hier essenziell ist, wurde kürzlich publik. Dies ermöglicht es den Vorhersagevorgang von Annahmen auf konkretes Material umzustellen.

JanOne* (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) hat jetzt die Übernahme des Krypto-Finanzdienstleisters ALT 5 Sigma Inc. abgeschlossen. Das Besondere an diesem Deal ist die Tatsache, dass Alt 5 Sigma ein echter Star der Branche sein dürfte, wenn man das explodierende Wachstum ins Kalkül zieht, das zuletzt erstmals grafisch illustriert veröffentlicht wurde! Das Transaktionsvolumen, das Alt 5 Sigma abgewickelt hat, stieg in den letzten drei Jahren um sage und schreibe fast 3.000% auf über eine Milliarde USD für das Jahr 2023!

ALT 5 lieferte auf Twitter eine weitere wichtige Kennzahl:

Alt 5 Sigma, Tochter von JanOne* (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN), hebt nur 1% Kommission ein, während die Konkurrenz 3% verlangt, und das System ist zugleich auch sicherer! - Ohne jeden Zweifel ein Wettbewerbsvorteil, den Kunden zu schätzen wissen! Das könnte sicherlich ein Grund sein, dass das Transaktionsvolumen, das Alt 5 Sigma abgewickelt hat, in den letzten drei Jahren um sage und schreibe fast 3.000% auf über eine Milliarde USD für das Jahr 2023 gestiegen ist, was (mit 1% Kommission) einen Umsatz von 11 Mio. USD erzeugt haben müsste!

Setzt sich das Wachstum so fort, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, ist eine Verdopplung des Vorjahres-Transaktionsvolumens auf 2,3 Milliarden USD durchaus vorstellbar. - Das würde einen geschätzten Umsatz von 23 Mio. USD generieren.

Der Börsenwert von JanOne (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) beträgt nun rund 40 Mio. USD. Vergleichen wir das Kurs-Umsatz-Verhältnis - KUV (English: P/R) - von Krypto-Unternehmen:

Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT) = 10,5

Marathon Digital (NASDAQ MARA) = 14,2

Coinbase (NASDAQ: COIN) = 13,4

Hut 8 Mining (NASDAQ: HUT) = 10,8



Anhand dieser Zahlen sollte man JanOne (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) zumindest einen KUV-Wert von 10 zugestehen. Das bedeutet, dass man allein aufgrund der 2023 Zahlen (Umsatz 11 Mio. USD) jetzt einen Kurs von 10,00 USD sehen müsste (300%). Wenn unsere 2024-er Prognose eintrifft, dann wäre ein Börsenwert von 230 Mio. USD mehr als nur gerechtfertigt. Bei 10,9 Mio. Aktien, die derzeit ausgegeben sind, würde dies einen Börsenkurs von über 21,00 USD bedeuten (700%).

JanOne Inc.*

WKN: A2PRW6, NASDAQ: JAN

Das Unternehmen JanOne* (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) meldet nun, dass die Übernahme des Krypto-Spezialisten ALT 5 Sigma Inc. und all dessen 100-%-Tochtergesellschaften, die wie eingangs berichtet, mit explodierenden Transaktionsumsätzen glänzen können, abgeschlossen wurde. Wir rechnen in weiterer Folge mit einer Neubewertung des in unseren Augen sehr vielversprechenden Titels.

JanOne Closes Acquisition of ALT 5 Sigma Inc., a Leading Next Generation Blockchain Fintech

JanOne (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) gab heute den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme des Blockchain-Finanztechnologieanbieters ALT 5 Sigma Inc. und aller seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften bekannt.

ALT 5 wurde 2018 gegründet und ist ein Fintech-Unternehmen, das Blockchain-Technologien der nächsten Generation bereitstellt, um die Migration zu einem neuen globalen Finanzparadigma zu ermöglichen. ALT 5 bietet seinen Kunden über seine Tochtergesellschaften zwei Hauptplattformen an: "ALT 5 Pay" und "ALT 5 Prime".

ALT 5 Pay ist ein Kryptowährungs-Zahlungsgateway

ALT 5 Prime ist eine elektronische außerbörsliche Handelsplattform.



Weitere Einzelheiten zu ALT 5 und seinen Plattformen und seinem Geschäft finden Sie unter https://alt5sigma.com/.

Wir freuen uns, Teil der börsennotierten JanOne-Unternehmensfamilie zu werden. Mit dem Abschluss dieser Transaktion werden wir weiterhin fleißig daran arbeiten, unser Geschäft auszubauen und die vielen Vorteile zu nutzen, die sich daraus ergeben, Teil eines börsennotierten NASDAQ-Unternehmens zu sein. Das Transaktionsverarbeitungsvolumen von ALT 5 überstieg im vergangenen Jahr 1,1 Milliarden US-Dollar und lag allein im ersten Quartal dieses Jahres bei über 450 Millionen US-Dollar. Der Aufbau dieser Geschäftsbasis bietet uns eine starke Ausgangsbasis für zukünftiges Wachstum. Andre Beauchesne, Präsident von ALT 5 Sigma Inc.



FAZIT:

Ab diesem Zeitpunkt muss man JanOne (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) mit völlig neuen Augen betrachten! Denn aus dem Transaktionvolumen, das publik wurde, kann man unter Umständen auf die Umsatzzahlen schließen, die Alt 5 jetzt schon erwirtschaftet, und man wird dann schnell dahinter kommen, dass dies kein windiges Krypto-Startup darstellt, das sich erst etablieren muss.

Im richtigen Augenblick investiert konnte man mit zwei anderen Krypto-Investments, die ebenfalls wie JanOne (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) an der NASDAQ notieren, Marathon Digital (NASDAQ: MARA) und Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT), Kursgewinne von an die 700% bzw. über 400% binnen weniger Monate realisieren, etwas, was wir auch bei JanOne nicht ausschließen, ja sogar erwarten, wenn sich das Transaktionswachstum, das wir eingangs beschrieben haben, in Zukunft so positiv weiterentwickeln kann.



Was die explosiv aufgeladene Kurs-Situation zusätzlich vershärfen dürfte ist der Umstand, dass JanOne (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) kaum anfällig fürShort Attacken der Trader sein dürfte, da die Leihgebür für die Aktie, aufgrund der geringen Verfügbarkeit, bei über 30% liuegt (Quelle)

Helmut Pollinger

