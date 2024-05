Zürich - Der Vermögensverwalter EFG International hat in den ersten vier Monaten 2024 Neugelder angezogen und die verwalteten Vermögen klar gesteigert. Unter dem Strich wurde ein hoher Gewinn erzielt. Unter dem Strich habe der Reingewinn den Wert von 110 Millionen Franken übertroffen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ein Vorjahreswert wird in der Mitteilung zwar nicht genannt. Es wird aber auf den Jahresgewinn 2023 von 303,2 Millionen verwiesen. ...

