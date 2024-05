Am Donnerstag scheiterte die Nel ASA Aktie noch mit einem Breakversuch an der Widerstandszone rund um die 200-Tage-Linie deutlich. Nach einem kurzen Rückschlag konnte die Wasserstoff-Aktie gestern die Marke überwinden. Mit einem Aufwärtsgap zum Vortag ging es an der Osloer Börse bis auf 7,60 Norwegische Kronen nach oben - aber mit 7,408 Norwegische ...

