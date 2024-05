Rheinmetall konnte am Montag mit neuen Aufträgen punkten, was der Aktie neuen Auftrieb verlieh. Dieses Wachstum ist auf einen Großauftrag für die Lieferung von L52-Waffenrohrsystemen für die Panzerhaubitze 2000 zurückzuführen. Zudem bestellte die Bundeswehr rund eine Million Nebelhandgranaten im Wert von 67 Millionen Euro.Der Ukraine-Krieg hat zu erhöhten Anforderungen an Artilleriemunition geführt. ...

