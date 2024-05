TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas nachgegeben. Die Anleger warteten auf die in dieser Woche anstehenden Inflationsdaten aus Australien, Japan, der Eurozone und den USA, um weitere Hinweise für die Entwicklung der Leitzinsen zu erhalten, hieß es am Markt.

"Wir haben die Gewinnsaison hinter uns und bewegen uns auf die Sommersaison in der nördlichen Hemisphäre zu. Das ist traditionell eine Zeit, in der die Märkte dazu neigen, in den Driftmodus zu verfallen", kommentierte Analyst Tony Sycamore vom Broker IG.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 0,11 Prozent bei 38 855,37 Punkten. In Hongkong stagnierte der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone zuletzt bei 18 818 Zählern. Für den australischen S&P/ASX 200 ging es um 0,28 Prozent auf 7766,70 Punkte abwärts.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen fiel zuletzt um 0,7 Prozent auf 3610 Punkte. Die Technologiewerte in China erhielten Unterstützung, nachdem große chinesische Staatsbanken angekündigt hatten, umgerechnet rund 16 Milliarden US-Dollar in einen Halbleiter-Investmentfonds zu investieren./edh/jha/

JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0