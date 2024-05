AWS gibt in Europa Gas. Laut Presseberichten befindet sich Amazons Cloudsparte in Gesprächen in Italien, bei denen es um Milliardeninvestitionen in den Ausbau der AWS-Infrastruktur geht. Auch in Deutschland will AWS aufrüsten. Klar ist: Amazon will die starke Position seiner Cashcow unbedingt verteidigen.Erst kürzlich hat AWS eine Investition in Höhe von 15,7 Milliarden Euro in Rechenzentren in Spanien bekannt gegeben. In Deutschland will das Unternehmen bis 2040 7,8 Milliarden Euro investieren. ...

