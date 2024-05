Bremen Überseestadt (ots) -Mit Philip Burghaus als CCO ist das Management Board von Wiethe Content vollständig und bestens für die kommenden Wachstumsherausforderungen aufgestellt. Philip Burghaus bringt 13 Jahre Fashion-Erfahrung mit, an Stationen wie Hugo Boss und zuletzt Deichmann. Er wird sich um die Themen Qualität, Prozesse, Kundenzufriedenheit und Entwicklung kümmern.Die Gründer von Wiethe Content, Christian Cromme und Markus Wiethe, besetzen nach wie vor die Positionen CIO und CEO. Marcel Tiemann unterstützt den Verantwortungsbereich von Christian Cromme als CTO, in dieser Funktion ist er mittlerweile für ein 15-köpfiges Experten-Team aus Entwicklern und Technikern zuständig. Adrienne Frerick verantwortet seit fast fünf Jahren als COO das gesamte operative Business der Wiethe Content GmbH mit 200 Mitarbeitern, über 40 Kunden sowie einem Gesamtumsatz von 28 Millionen Euro im Jahr 2023. Vor mehr als einem Jahr wurde mit Philipp Auer jemand mit 20 Jahren Erfahrung in großen Kreativ-Agenturen (Serviceplan, Iris Worldwide, Saint Elmo's) eingestellt, um die Marke Wiethe und das klassische Marketing weiter auszubauen. Zudem ist er für die Kampagnenentwicklung der Kunden verantwortlich. Als CMO leitet er das 15-köpfige Marketingteam. Seit drei Jahren ist Miró Rack als Head of CGI für die eigens dafür gegründete Unit Wiethe CGI an Bord gekommen, und das Geschäft hat sich seit diesem Zeitpunkt mehr als verdreifacht. Tatjana Urban verantwortet seit mehr als zehn Jahren den gesamten Finanzbereich aller zur Wiethe Content gehörigen Unternehmensbereiche. Die 200 festen Mitarbeiter sowie das gesamte Recruiting werden von Serpil Gedik und ihrem Team gehandelt. Sie ist seit dem Jahr 2019 dafür zuständig.Wiethe Content gehört mit 200 Mitarbeitern, 40 Kunden wie adidas, G-Star, Deichmann, P&C Düsseldorf, ABOUT YOU und vielen mehr und einem Jahresumsatz von knapp unter 30 Millionen Euro zu den führenden Content-Agenturen in Europa.Pressekontakt:Andrea Kracke0172/5604442andrea.kracke@wiethe.comOriginal-Content von: Wiethe Content GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158908/5788515