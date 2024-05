Herford / Aschaffenburg (ots) -Das Herforder Bekleidungsunternehmen Leineweber GmbH & Co. KG mit seiner Hauptmarke BRAX übernimmt zum 01.08.2024 das in Insolvenz befindliche Unternehmen Fuchs & Schmitt aus Aschaffenburg. Das Unternehmen ist bis dahin durchfinanziert und voll handlungsfähig."Wir halten Fuchs & Schmitt für eine Perle unter den Outdoorspezialisten und sehen eine echte Fortführungsperspektive für das Unternehmen mit ihrem Management um CEO Andrea Krumme und CFO Kai-Christian Richter. Sicher wird uns Fuchs & Schmitt auch bei der Weiterentwicklung und Produktion unserer BRAX Outdoor entscheidende Schritte nach vorne bringen können", so Marc Freyberg, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei BRAX."Wir sind sehr froh, so schnell einen starken und zuverlässigen Partner für unser Unternehmen gefunden zu haben. Dadurch kann der Geschäftsbetrieb unverändert weiterlaufen und wir schauen hoch motiviert in die Zukunft. Wir haben in den Gesprächen mit Leineweber jederzeit viel Vertrauen und echtes Zukunftsinteresse für Fuchs & Schmitt gespürt. Kulturell passt das einfach gut zusammen", ergänzt Andrea Krumme.Zu allen weiteren Details haben die Unternehmen Stillschweigen vereinbart.Über BRAX1888 in Berlin gegründet, hat BRAX heute seinen Hauptsitz im ostwestfälischen Herford. Die Marke bietet smart casual Kollektionen für Damen und Herren an, die sich aus dem Kernprodukt Hose heraus auch auf Knitwear, Shirts, Blusen und Outdoor erstrecken. "We make people feel good" ist dabei die Botschaft an alle Stakeholder. Weltweit beliefert BRAX ca. 3.000 Fachhandelspartner, davon über 1.500 mit shop-in-shops, und ist darüber hinaus in weltweit ca. 60 Stores und im e-commerce vertreten. Mehr als 1.100 Mitarbeiter*innen sorgen mit den Markenwerten "smart", "stilsicher" und "leidenschaftlich" für den nachhaltigen Erfolg von BRAX. Weitere Informationen zum Unternehmen und der BRAX Markenwelt finden Sie auf www.brax.comÜber Fuchs & SchmittFuchs & Schmitt ist im Bereich DOB der führende Outdoor-Spezialist für Jacken und Mäntel. Das Unternehmen steht für hohen Qualitätsanspruch und permanente Innovationen und setzt den Wandel mit seinen Marken Fuchs Schmitt und THE FOX (DOB & HAKA) kontinuierlich fort. Die Brands sind bei führenden Bekleidungshäusern, Filialisten und Konzernen sowie im E-Commerce-Bereich erfolgreich vertreten. Das Unternehmen genießt seit vielen Jahren ein hohes Maß an Vertrauen bei Händlern und Endkundinnen. Fuchs & Schmitt ist seit 1967 am Markt vertreten. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist Aschaffenburg/Bayern.Pressekontakt:Pressekontakt BRAXLeineweber GmbH & Co. KGWittekindstraße 1632051 HerfordTel.: 05221-592 507Marlene FrickemeierMarlene.Frickemeier@brax.comPressekontakt Fuchs & SchmittFuchs & Schmitt GmbH & Co. KGLilienthalstr. 263741 AschaffenburgTel.: 06021-360-457Flora Holdermarketing@fuchsschmitt.deOriginal-Content von: Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161565/5788532