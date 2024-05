Schafft es der DAX am Dienstag auf ein neues Rekordhoch zu klettern? Warum steigt die Aktie von Symrise so kräftig? Und welches spannende IPO könnte in den nächsten Wochen auf Anleger zukommen? Der deutsche Aktienmarkt startet am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen: Der DAX legte in den ersten Minuten 0,3 Prozent zu auf 18 826 Punkte.Damit bewegt sich der deutsche Leitindex in Trippelschritten wieder auf sein Rekordhoch von Mitte Mai bei 18 892 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...