München (ots) -Exklusive Hintergrundberichte, investigative Recherchen, kompakt auf einen Blick: Mit der neuen Rubrik "Investigativ" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/investigativ)werden ab heute, 28. Mai 2024, investigative Inhalte visuell gebündelt."Investigativer Journalismus mit aufwendigen Recherchen ist die Kernkompetenz der ARD. Mit der neuen 'Investigativ'-Rubrik geben wir diesen wichtigen Inhalten in der Mediathek nicht nur mehr Sichtbarkeit, sondern auch mehr Gewicht", so Sophie Burkhardt, Channelmanagerin der ARD Mediathek. "Wir möchten damit besonders auch ein junges Publikum für unsere sorgfältig recherchierten Inhalte begeistern."Die Themenwelt "Investigativ" (https://www.ardmediathek.de/investigativ) ist ab sofort auf der Startseite der ARD Mediathek und auch in der Rubrikenübersicht auffindbar und bietet eine sorgfältig kuratierte Auswahl an investigativen Beiträgen, die sich verstärkt an ein junges Publikum richten - mit Formaten wie Vollbild (SWR), Y-Kollektiv, exactly (MDR) und Past Forward (HR, RB, BR, MDR).ARD Mediathek: das Beste aus der gesamten ARDNachrichten, Dokumentationen, Serien, Filme, Shows und Sportevents - in der ARD Mediathek ist das gesamte Angebot der ARD vereint. Von regional bis international: Auf der größten Streamingplattform Deutschlands stehen täglich 200.000 Programminhalte aus den Dritten, dem Ersten und der Mediathek abrufbar bereit. Jederzeit und überall. Die ARD Mediathek - mehr als nur Streaming. (https://www.ardmediathek.de/)