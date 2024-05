Der chinesische Autokonzern SAIC will 2026 mit der Serienproduktion von reinen Feststoffbatterien mit einer Energiedichte von über 400 Wh/kg beginnen und diese ab 2027 zunächst in Modellen seiner Marke IM Motors zum Einsatz bringen. So steht es in einem neuen Strategieplan des staatlichen Herstellers. 2027 wird mit Blick auf die Einführung von Feststoffbatterien ein interessantes Jahr. Nach CATL, Toyota und Nissan positioniert sich nun auch SAIC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...