Xiaomi hat das Auslieferungsziel für sein erstes Elektroauto in 2024 auf 120.000 Einheiten gesteigert. Bisher hatte Xiaomi für dieses Jahr 100.000 Auslieferungen des SU7 angestrebt. Die Anhebung um 20 Prozent hatte das Xiaomi-Management in einer Telefonkonferenz mit asiatischen Medien bestätigt. Man werde in diesem Jahr "mindestens" 100.000 SU7 ausliefern, peile aber das Ziel von 120.000 Einheiten an.Kürzlich war bereits bekannt geworden, dass Xiaomi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...