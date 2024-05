ABN Amro kauft in Deutschland zu. Hauck Aufhäuser Lampe wird von der chinesischen Mutter übernommen und soll mit dem Geschäft der Bethmann Bank fusioniert werden. Die Adler Group kommt nicht aus den roten Zahlen heraus. Im 1. Quartal weiteten sich die Verluste trotz steigender Mieteinnahmen aus. Amazon investiert in Italien. Die Cloud-Sparte AWS will ihre Infrastruktur für mehrere Milliarden ausweiten.Am Dienstag präsentiert sich der Aktienhandel in Asien durchwachsen bis negativ. Der KOSPI und Hang Seng Index konnten sich anfänglich während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...