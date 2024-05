Eine Gruppe von 16 internationalen Asset Managern, die zusammen mehr als 780 Milliarden Euro verwalten, haben auf Initiative von Ofi Invest Asset Management einen offenen Brief an sechs europäische Öl-und Gasunternehmen gerichtet. Dazu zählen TotalEnergies, Shell, BP,Eni, Repsol und Equinor. In dem öffentlichen Brief wurden die Öl- und Gas-Konzerne aufgefordert, ihre Wachstumspläne fürfossile Brennstoffe zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...