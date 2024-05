Emittent / Herausgeber: YIELCO Investments / Schlagwort(e): Kooperation/Fonds

Metzler Asset Management und YIELCO Investments verkünden Kooperation und lancieren nachhaltigen Infrastruktur-Dachfonds



28.05.2024 / 10:00 CET/CEST

Eine Werbemitteilung der Metzler Asset Management GmbH und der YIELCO Investments Gruppe Multi-Manager-Programm mit expliziter ESG-Komponente nach Art. 8 der Transparenz-Verordnung

Geplante Lancierung im Sommer 2024 mit Zielkapitalisierung in Höhe von 300 Mio. Euro

Infrastruktur als attraktive Asset-Klasse mit hohem Investitionsbedarf, steigender Nachfrage nach privatem Kapital und guten Renditechancen Frankfurt am Main, München, 28. Mai 2024 - Die Metzler Asset Management GmbH ("Metzler AM"), eine Tochtergesellschaft des Frankfurter Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, und die YIELCO Investments Gruppe ("YIELCO Investments"), ein Spezialist für Private Markets, vereinbaren eine langfristige Kooperation und geben die Auflage eines global ausgerichteten Infrastrukturfonds in Luxemburg für den Sommer dieses Jahres bekannt. Die Zusammenarbeit vereinigt die jeweilige Expertise und Stärken der beiden Häuser und bietet Investoren mit dem gemeinsam aufgelegten Investitionsprogramm eine attraktive Investitionsmöglichkeit in nachhaltige Infrastruktur. YIELCO Investments ist auf Investmentlösungen in den Anlageklassen Infrastruktur, Private Debt und Private Equity spezialisiert und hat bereits drei Generationen von Infrastruktur-Programmen erfolgreich umgesetzt - ihre Expertise fließt vor allem in die Zielfonds-Auswahl ein. Metzler AM verfügt über einen erfolgreichen Track-Record im aktiven Management von Investmentstrategien auf Basis verschiedener liquider Asset-Klassen und wird für die umfassende Integration von Nachhaltigkeitsaspekten verantwortlich sein. Das Multi-Manager-Programm mit einer Zielkapitalisierung von 300 Mio. Euro soll durch Anlagen in ein global diversifiziertes Portfolio von Primary- und Secondary-Investitionen in Infrastruktur-Zielfonds eine attraktive, langfristige Anlagerendite erzielen. Über mindestens zehn Fondsbeteiligungen soll ein Universum von rund 150 unterliegenden Infrastrukturinvestments abgedeckt werden. Die Investitionen werden breit über verschiedene Sektoren, Manager und Strategien gestreut sein. Im Investmentprozess wird eine ganzheitliche ESG-Integration mit aktivem ESG-Screening umgesetzt, ergänzt durch eine umfassende und transparente Berichterstattung. Der Fonds wird entsprechend Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Philip Schätzle, Geschäftsführer und Leiter Vertrieb der Metzler AM, sagt: "Wir freuen uns, gemeinsam mit einem so erfahrenen und professionellen Partner das Infrastruktur-Projekt umzusetzen. Mit der Auflegung des Fonds werden wir zum einen der veränderten Nachfrage seitens unserer Kunden gerecht. Zum anderen hat die Asset-Klasse für uns eine große Bedeutung in der strategischen Asset-Allokation unserer Multi-Asset- und Pension-Mandate. Wir sehen in Infrastruktur ein langfristiges Wachstumsthema mit hohem Investitionsbedarf an privatem Kapital, nicht zuletzt beflügelt durch den European Green Deal." Infrastruktur-Themen bieten breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten Der Investitionsbedarf in Infrastruktur für die G20-Staaten beläuft sich auf rund 100 Bio. US-Dollar. [1] Mit etwa 80 Prozent entfällt dabei der größte Anteil auf Energieversorgung und Verkehrsinfrastruktur, doch auch die Themen Dekarbonisierung und Digitalisierung spielen eine wichtige Rolle. Sowohl klassische Betreiberunternehmen - z.B. Windparkbetreiber, Mautstraßen, Datenzentren, Stromnetze -, sowie Zulieferer und Dienstleister zeichnen sich durch ein hohes Wachstumspotenzial aus. Getrieben wird das Wachstum von struktureller Nachfrage, politischer und gesellschaftlicher Notwendigkeit, sowie durch die anstehende globale Energiewende. Uwe Fleischhauer, Gründungspartner und Mitglied des Vorstands der YIELCO Investments AG, führt dazu aus: "Infrastruktur als Asset-Klasse konnte in den letzten Jahren eine außerordentlich spannende Entwicklung mit signifikantem Wachstum und damit einhergehend ansteigender Komplexität und Vielfalt verzeichnen. Ihre langfristige Attraktivität zeigt sich darin, dass sie als Anlageklasse bei institutionellen Investoren mittlerweile etabliert ist und eine relevante und weiter steigende Portfolio-Allokation erfährt. Bis dato wurden die Erwartungen an die Anlageklasse mehr als erfüllt. Der Investitionsbedarf ist nach wie vor äußerst hoch und die Nachfrage nach privatem Kapital wird sich weiter verstärken, denn aktuell werden lediglich drei Prozent des gesamten Investitionsbedarfs durch privates Kapital abgedeckt. Die globale Infrastruktur bietet im privaten Kapitalmarkt attraktive Renditechancen und Inflationsschutz in Einklang mit ESG-Kriterien. Wir freuen uns, gemeinsam mit Metzler Asset Management als starkem Partner nun die vierte Generation des YIELCO Infrastruktur-Investitionsprogramms fortzusetzen, die an die Strategie der sehr erfolgreich laufenden Investitionsprogramme anknüpfen wird." Über Metzler

Kern der Metzler-Gruppe ist das Bankhaus Metzler, die mit 350 Jahren älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Das Bankhaus Metzler konzentriert sich auf individuelle Kapitalmarktdienstleistungen für Institutionen und anspruchsvolle Privatkunden. Die Metzler Asset Management GmbH, eine Tochtergesellschaft, bietet Investmentleistungen für institutionelle Kunden. Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Metzler AM seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle. Das Unternehmen zählt seit 2012 zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) und ist im November 2021 der "Net Zero Asset Managers Initiative" beigetreten. Die langjährige Erfahrung ermöglicht das konsequente und stetige Weiterentwickeln des ESG-Ansatzes von Metzler AM im Einklang mit den steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen von Anlegern. Über YIELCO

YIELCO Investments ist ein unabhängiger, weltweit tätiger Spezialist für Privatmarktanlagen mit Hauptsitz in Deutschland, sowie Büros in der Schweiz, Spanien und Luxemburg. Die Gruppe betreut über 10 Milliarden Euro an Kapitalzusagen von institutionellen Investoren und investiert neben Infrastruktur auch in die Anlageklassen Private Debt und Private Equity.

Disclaimer:

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Der in der Mitteilung beschriebene Fonds befindet sich derzeit im Pre-Marketing gemäß Artikel 30a der EU-Richtlinie 2011/61/EU vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und ist daher noch nicht für Zeichnungen geöffnet. AlterDomus Management Company S.A. wurde als potenzieller AIFM des Fonds bestellt. Der Fonds wird in Deutschland nur professionellen Anlegern im Sinne des Anhangs II der Richtlinie 2014/65/EU (MIFID II) und semiprofessionellen Anlegern gemäß § 330 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) angeboten. Anlagen in Infrastruktur-Fonds sind hochgradig illiquide und mit einem hohen Risiko verbunden. Die angestrebten hohen Renditen können möglicherweise nicht erreicht werden. Der Wert einer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen. Es besteht das Risiko eines Totalverlusts des investierten Kapitals. Kontakt für Presseanfragen: YIELCO Investments AG

Susanne Rizzo

Telefon +49 89 2323 9297-36

susanne.rizzo@yielco.com B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft

Florian Brückner

Pressesprecher

Telefon +49 69 2104-4968

Florian.Brueckner@metzler.com [1] Quelle: Citi Report: Infrastructure for Growth; 2022 Update; Summe kumuliert für die Jahre 2017-2040



