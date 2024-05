Berlin (ots) -Egmont Ehapa Media pfeift mit gleich zwei Walt Disney Lustigen Taschenbüchern die Schmöker-Runde an. Ab sofort dribbeln sich das LTB 585 "Das Spiel beginnt" und das LTB Extra 8 "Elfmeter" in den Handel. Perfekte Unterhaltung für zuhause, im Park oder unter elf Freunden. So lässt sich die Wartezeit bis zum Start der Fußball-Europameisterschaft sehr gut überstehen. Denn schon jetzt wird in Entenhausen gekickt und gedribbelt, bis der Rasen glüht.Bei dem LTB Extra ist der Name wirklich und wortwörtlich Programm. Extradick mit 300 Seiten! Extraspannend mit drei neuen furiosen Fußball-Fabeln: der Nachbarschaftsliga, dem 100-Tore-Turnier und dem Sommercup Entenhausen! Extralustig mit insgesamt 15 finalträchtigen Episoden.Im LTB 585 "Das Spiel beginnt" pfeift Donald Duck durch die Titelgeschichte. In seiner neuen Rolle als Schiedsrichter sorgt die Ente für Ordnung auf dem Rasen. Doch wer folgt schon dem Regelwerk einer Ente? Die Entenhausener offenbar nicht und Donald verliert ganz schnell mal die Beherrschung, wenn die Spieler auf seine Regeln pfeifen. Das perfekte Chaos und viel Spaß ist für alle Lesehungrigen garantiert. Auch die weiteren zehn Geschichten im LTB 585 fordern Zwerchfell und Lachmuskeln zu Höchstleistungen auf. Da wird selbst der letzte Sportmuffel ins Schwitzen kommen.Beide Ausgaben (LTB 585 "Das Spiel beginnt" (D: EUR 7,99; A: EUR 8,50; SFR 17,60); LTB Extra 8 "Elfmeter" (D: EUR 9,99; A: EUR 10,50; SFR 14,20) sind ab dem 28. Mai 2024 im Handel, bei SWOOSH! und auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich.Für Interviewtermine, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5788587