Amsterdam (ots) -2Solar by Sollit, die bahnbrechende Softwareplattform für Unternehmen, die Solarmodule, Batterien, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und mehr verkaufen, installieren und warten, wird vom 19. bis 21. Juni 2024 auf der Intersolar in München ausstellen.Die innovative Plattform von 2Solar bietet eine umfassende Suite von Softwarelösungen, die auf die besonderen Anforderungen von Installateuren zugeschnitten sind. Durch die Rationalisierung der Abläufe können Unternehmen erhebliche Zeiteinsparungen erzielen und das Gewinnwachstum fördern.Die Plattform kann auf die Prozesse kleiner und großer Unternehmen zugeschnitten werden und bietet ein nahtloses End-to-End-Erlebnis von der Lead-Generierung bis zum Verkauf, vom Design bis hin zu Überwachungs- und Serviceprozessen.Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Förderung des strukturellen Umsatzwachstums von über 850 nachhaltigen Installateuren war die Software 2Solar by Sollit maßgeblich an Folgendem beteiligt:- Steigern der Lead-Konvertierung durch optimierte Arbeitsabläufe und ein robustes Verkaufsprozessmanagement- Umstellung des Servicebetriebs von Kostenstellen auf umsatzgenerierende Modelle- Sparen von Zeit und Kosten durch einen "First-Time-Right"-Ansatz bei allen InstallationenBesucher der Intersolar haben die Möglichkeit, sich anhand von Live-Demonstrationen am Stand C4.335 aus erster Hand von den Vorteilen der 2Solar-Plattform zu überzeugen.Über 2Solar by Sollit2Solar by Sollit wurde 2013 in den Niederlanden gegründet und fördert mit seiner All-in-one-Betriebssoftware das Wachstum von Unternehmen, die nachhaltige Energieprodukte verkaufen, installieren und warten. Die 2Solar-Plattform unterstützt nahtlos alle Aspekte des Unternehmensbetriebs, von der Lead-Generierung und dem Verkauf bis hin zu Design, Service und Überwachung. Es wurde in Zusammenarbeit mit über 850 Installationsunternehmen entwickelt und stellt unser Engagement dar, die Energiewende durch die Erfüllung der Branchenanforderungen zu beschleunigen. 2Solar by Sollit ist Marktführer für nachhaltige Softwarelösungen in den Benelux-Ländern, wo das Unternehmen den größten Teil des europäischen Marktes bedient, und verfügt über Niederlassungen in Deutschland und Spanien.https://de.2solar.comPressekontakt:Francesca RigamontiHead of MarketingE: francesca@2solar.nlOriginal-Content von: 2Solar by Sollit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174975/5788583