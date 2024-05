Walmart hat die exklusive Vereinbarung mit einem bedeutenden Kreditanbieter für die Ausgabe von Konsumentenkreditkarten beendet. Die Beziehung begann 2018, als Walmart nach zwei Jahrzehnten die Zusammenarbeit mit einem vorherigen Finanzdienstleistungspartner beendete und Karten mit dem neuen Partner ab 2019 ausstellte. Laut einer Pressemitteilung bleiben für Karteninhaber die Vorteilsprogramme und bereits gesammelte Bonuspunkte bestehen. Die Nutzung der Kreditkarten bei Akzeptanzstellen und bei Einkäufen bleibt vorerst unverändert. Der bisherige Kreditkartenbestand stellt etwa 8,5 Milliarden Dollar an Verbraucherkrediten dar. Eine gerichtliche Auseinandersetzung, bei der langsame Transaktionsaktualisierungen und der verzögerte Ersatz von verlorenen Karten beanstandet wurden, mündete Anfang 2023 in eine Klage, die es Walmart ermöglichte, das Arrangement vorzeitig zu beenden. Der Kreditkartenanbieter gab an, die Partnerschaft aufzulösen und bestehende [...]

