Jedes Online Casino verwendet andere Farben in seinem Design. Lernen Sie, was sich hinter der Farbwahl von Online Casinos versteckt. Von Robert Steininger* Der Markt der Online Casinos ist so hart umkämpft wie nie zuvor. Jeder Anbieter hat heute eine Reihe von speziellen Angeboten wie Cashback oder einen Bonus von 25 EUR ohne Einzahlung, um neue Spieler anzulocken. Doch dies ist nicht die einzige ...

