Die Aktien von RedCare Pharmacy sind seit der Veröffentlichung der vorläufigen Quartalsergebnisse Anfang April um über 25 % gefallen. Auch die endgültigen Zahlen Ende April trugen nicht dazu bei, die Anleger zu überzeugen, wieder in die Aktie einzusteigen. Im Gegenteil, der negative Trend setzte sich fort, was nach Ansicht der Analysten von mwb research vor allem auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist: die nachlassende Umsatzdynamik im ersten Quartal, die geringe Auswirkung der e-RX-Verkäufe in der DACH-Region und die erhöhten Marketingausgaben, die die Margenentwicklung belasteten. Darüber hinaus wirkten sich Gerüchte über den Eintritt von Amazon Pharmacy in den deutschen Markt auf die Aktie aus, was insgesamt zu mehreren Herabstufungen durch Aktien-Brokern und revidierten Konsensschätzungen führte, die nun ein EPS für 2024 von -0,37 EUR erwarten (mwb-Schätzung: -0,05 EUR). Nichtsdestotrotz könnte RedCare langfristig von seiner starken Marktposition profitieren, was die Analysten von mwb research dazu veranlasst, die Aktie von VERKAUFEN auf HALTEN hochzustufen, bei einem unveränderten Kursziel von EUR 114,00. Das vollständige Update kann unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V heruntergeladen werden.





