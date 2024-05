München (ots) -Die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. gewinnt mit dem innovativen Zahnbürstenhersteller happybrush einen starken Kooperationspartner und erschließt so neue, digitale Vertriebswege für ihre prämierte Zahnzusatzversicherung. Seit 23. Mai 2024 können Kunden auf der Webseite von happybrush in einer eigens dafür erstellen Online-Antragsstrecke auch das Testsieger-Produkt ZahnGesund des Münchener Verein abschließen.Bereits vor einem Jahr vermeldete der Online-Vertrieb des Münchener Verein eine Kooperation für seine KV-Zusatzprodukte mit der Seven.One Entertainment Group. Nun erweitert er durch die Partnerschaft mit happybrush abermals seine Aktivitäten und erschließt eine wichtige Zielgruppe im Online-Geschäft der Zahnzusatzversicherungen. "Im Rahmen unserer Strategie Wachstum25 wollen wir den digitalen Vertrieb weiterhin stark ankurbeln. Durch die Kooperation mit happybrush gelingt es uns, bei Kunden als wichtiger und zuverlässiger Anbieter für Zahnzusatzversicherungen wahrgenommen zu werden," betont Dr. Rainer Reitzler, CEO des Münchener Verein.Dafür hat der Münchener Verein eine speziell gebrandete Abschlussstrecke auf der Internetseite von happybrush eingerichtet. "Kunden von happybrush können nun beim Kauf der innovativen Mundhygieneprodukte unsere ZahnGesund-Tarife gleich mit abschließen. Damit sind wir mit unserer Zahnzusatzversicherung direkt am Point of Sale," erläutert Bernd Dickhoven, Vertriebsdirektor Online-Vertrieb des Münchener Verein.Der aus "Die Höhle der Löwen" bekannte Hersteller von Schallzahnbürsten happybrush ist ein stark wachsendes Unternehmen mit Fokus auf Zahnhygiene, Zahnprodukte und Nachhaltigkeit. "Die Kooperation mit dem Münchener Verein erweitert nicht nur unser Produktportfolio, sondern passt auch zu unserer Philosophie. Denn nicht nur die richtigen Mundhygiene-Produkte sind essenziell, auch der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt ist für ein gesundes, strahlendes Lächeln ausschlaggebend. Mit ZahnGesund sind unsere Kunden hier optimal abgesichert," betont Florian Kiener, Geschäftsführer von happybrush.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeDr. Alexander StraubePressesprecherZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Straube.Alexander@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/5788682