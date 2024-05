Brüssel (www.fondscheck.de) - Candriam, ein globaler Multi-Asset-Manager mit Schwerpunkt auf nachhaltigen sowie verantwortungsbewussten Investitionen und einem verwalteten Vermögen von über 145 Milliarden Euro, erweitert seine nachhaltige Produktpalette: Der Candriam Sustainable Equity Emerging Markets ex-China-Fonds (ISIN LU2720175574/ WKN A40AGG) wird aktiv verwaltet und bietet Anlegern ein Engagement in langfristige Nachhaltigkeitsthemen der Schwellenländer unter Ausschluss Chinas, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...