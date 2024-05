Europa und vor allem Deutschland haben sich in den Augen der Skeptiker längst zu verbrannter Erde entwickelt. Die Industrie würde im großen Stil abwandern, heißt es hier und dort. Horrorszenarien einer Deindustrialisierung fluten die angeblich sozialen Netzwerke und Investitionen würde ohnehin kein großes Unternehmen mehr tätigen. Bei Amazon scheint all das aber nicht angekommen zu sein.Anzeige:Im großen Stil investiert Amazon (US0231351067) in den Ausbau seiner Rechenzentren für AWS. Bis zum Jahr 2040 sollen allen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...