Die diesjährigen Finalistinnen und Finalisten sind herausragende Unternehmer*innen im Bereich der biomedizinischen Forschung

Der Award wurde 2024 erstmals eingeführt, um Dr. Andreas und Dr. Thomas Strüngmann für ihre unternehmerischen Erfolge und einzigartigen visionären Investments in der Life-Science Branche zu honorieren

Die Verleihung findet im Rahmen des "Festival der Zukunft" im Deutschen Museum am Abend des 28.06.2024, und beinhaltet die Vergabe des Preisgelds in Höhe von 100.000 EUR

Das Komitee des jüngst initiierten Andreas Thomas Strüngmann Award gab heute die Auswahl der Finalisten für die erstmalige Verleihung 2024 bekannt. Der Preis ist in der DACH-Region der erste seiner Art und zielt darauf ab, beeindruckende unternehmerische Talente und Leistungen in der Life-Science Branche zu ehren.

Im Sinne der Namensgeber werden die beeindruckendsten unternehmerischen Talente mit großen Ideen identifiziert und gefördert. Dieses Ziel findet im Namen des Awards seinen Ausdruck, der die Zwillinge Dr. Andreas und Dr. Thomas Strüngmann und ihren maßgeblichen Einfluss auf die Life-Science Branche ehrt. Mit der Gründung und Entwicklung von Hexal konnten die Brüder außergewöhnliche unternehmerische Erfolge erzielen und diese im Anschluss in ihrer Rolle als unternehmerisch geprägte Investoren in Unternehmen wie BioNTech mehrfach wiederholen.

"Es ist eine große Ehre für uns, dass diese neue Auszeichnung für die DACH Life Science Branche ins Leben gerufen wurde. Wir sind von den Finalisten und ihren visionären Geschäftsideen begeistert, insbesondere wie sie ihre revolutionären Ideen in die Tat umsetzen. Sie zeigen die erfolgreiche Entwicklung des Life-Science-Ökosystem in der DACH-Region zu einem international anerkannten Zentrum für Excellence und Kreativität.", sagten Dr. Andreas und Dr. Thomas Strüngmann.

Die folgenden herausragenden Unternehmer wurden vom Award-Komitee aufgrund ihres unternehmerischen Talents für die Translation biomedizinischer Forschung in therapeutische Anwendungen ausgewählt:

Thomas Thum Claudia Ulbrich Cardior

Thomas Thum, Gründer und CSO/CMO von Cardior, ist ein globaler Meinungsführer auf dem Gebiet der kardiologischen Erkrankungen und der Entwicklung von RNA-basierten Therapeutika und hat die wissenschaftliche Grundlage für Cardior geschaffen. Außerdem ist er Mitglied in Redaktionsausschüssen der renommiertesten Fachzeitschriften im kardiovaskulären Feld und hat zahlreiche Auszeichnungen für seine Forschungsarbeit erhalten.

Mit mehr als 25 Jahren Managementerfahrung in privaten und börsennotierten Biotechnologie Unternehmen ist Claudia Ulbrich, CEO und Mitbegründerin von Cardior, eine herausragende Führungskraft. Sie leitet internationale funktionsübergreifende Teams auf der Grundlage ihrer breiten Erfahrung in den Bereichen M&A, Transaktionsmanagement und Unternehmensberatung. Bei Cardior war Claudia maßgeblich an der strategischen Unternehmensführung beteiligt und nutzte ihre erstklassigen kommerziellen und finanziellen Fachkenntnisse, um wertvolle Transaktionen für das Unternehmen umzusetzen.

Cardior ist ein Vorreiter in der Entwicklung von RNA-basierten Therapien, die zur Behandlung und Vorbeugung von Herzerkrankungen eingesetzt werden sollen.

Roman Thomas DISCO Pharmaceuticals

Roman Thomas, CEO und Mitbegründer von DISCO Pharmaceuticals, ist ein Spezialist in der Identifikation von spezifischen Oberflächenstrukturen auf Krebszellen. Er bereichert das Team von DISCO mit über 10 Jahren unternehmerischer und mehr als 20 Jahren wissenschaftlicher Erfahrung. Seine Leidenschaft für die Translation von Wissenschaft in wirksame Therapien für Patienten spiegelt sich auch in seiner unternehmerischen Erfolgsbilanz und seinen drei zuvor erfolgreich gegründeten Biotechnologie Unternehmen wider.

DISCO Pharmaceuticals nutzt seine transformative Technologie zur Analyse von Zelloberflächen, um das volle Potenzial von Target-spezifischen Krebstherapien auszuschöpfen.

Samir Ounzain Daniel Blessing Haya Therapeutics

Die beiden Gründer von Haya Therapeutics, Samir Ounzain, CEO, und Daniel Blessing, CTO, haben ein junges Biotechnologie Unternehmen aufgebaut, das bereits durch mehrere renommierte Start-up-Preise ausgezeichnet wurde und mit einen US-Standort bei JLABS in San Diego, Teil des globalen Netzwerks von Life-Science-Inkubatoren von Johnson Johnson Innovation ist. Samir Ounzain ist Molekularbiologe und hat über 15 Jahre Erfahrung in der Erforschung des nicht-kodierenden Teil des menschlichen Genoms, auch bekannt als "dunkle Materie" des Genoms, wobei er hunderte neuartige lange nicht-kodierenden RNAs (lncRNAs) entdeckt hat. Daniel Blessing ist Biotechnologe mit 10 Jahren Erfahrung im Bereich der translationalen Arzneimittelentwicklung und -produktion.

Haya Therapeutics ist ein Biotechnologie Unternehmen im Bereich der personalisierten Medizin, das programmierbare Therapeutika entwickelt, die sich gegen lange nicht-kodierende RNAs (lncRNAs) richten.

Ulf Grawunder T-CURX

Ulf Grawunder, CEO und Mitbegründer, und sein Team haben T-CURX mit der Vision aufgebaut, CAR-T-Immuntherapien einer großen Anzahl an Krebspatienten zur Verfügung zu stellen, die derzeit aufgrund der hohen Kosten und Lieferbeschränkungen von diesen transformativen Medikamenten nicht profitieren können. Mit über 20 Jahren Erfahrung als Unternehmer im Aufbau und Verkauf von Biotechnologie Unternehmen ist T-CURX das dritte Biotech-Start-up, das Ulf mitgegründet hat. Das unterstreicht seinen Unternehmergeist und sein Bestreben, die Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten zu verbessern.

T-CURX nutzt mehrere Technologieplattformen rund um sein zentrales Transposon-CAR-T-System, um First- und potenziell Best-in-Class CAR-T-Zelltherapien zu entwickeln.

Dominik Schumacher Jonas Helma-Smets Ingo Lehrke Tubulis

Dominik Schumacher, CEO und Gründer, und Jonas Helma Smets, CSO und Gründer, sind für die kontinuierlichen wissenschaftlichen und technologischen Innovationen bei Tubulis verantwortlich. Sie spielten eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Unternehmens von einem frühen akademischen Kooperationsprojekt zu einem Biotechnologie Unternehmen im klinischen Stadium. Ingo Lehrke, CBO und Gründer, hat über 20 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie und war mit seiner Leidenschaft für strategische Unternehmensentwicklung maßgeblich an der Geschäftsentwicklung beteiligt, einschließlich der jüngsten Partnerschaft mit BMS.

Tubulis entwickelt eine Pipeline von hochdifferenzierten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, die das Targeting-Molekül, die Konjugationschemie und den aktiven Wirkstoff optimal kombinieren und so das transformative therapeutische Potenzial von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten umsetzen.

Im nächsten Schritt des Auswahlprozesses wählt eine Experten-Jury bestehend aus herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten und erfahrenen Biotechnologie-Investoren einen Gewinner aus, welcher am "Festival der Zukunft" im Deutschen Museum am Abend des 28.06.2024 bekanntgegeben wird. Im Rahmen der Preisverleihung hat der Gewinner die Möglichkeit, sein Unternehmen und seine Geschäftsidee vor einem Fachpublikum zu präsentieren und erhält ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Um mehr über den Award zu erfahren und auf dem aktuellen Stand zu bleiben, besuchen Sie unsere Website: https://struengmannaward.de/.

Über den Andreas Thomas Strüngmann Award

Der Award wurde 2024 ins Leben gerufen, um herausragende Unternehmerinnen und Unternehmer zu ehren, die revolutionäre Technologien im Life-Science-Bereich des DACH-Raums etablieren. Das Ziel ist dabei ihre Leistung mit dem prestigeträchtigen und finanziell attraktiven Award anzuerkennen und ein Vorbild für nächste Generationen zu schaffen. Der Award honoriert Dr. Andreas und Dr. Thomas Strüngmann, die mit vielen unternehmerischen

Erfolgen und einzigartigen visionären Investments maßgebliche Erfolge in den Life Sciences lieferten. Mit der Gründung und Entwicklung von Hexal konnten die Zwillinge außergewöhnliche unternehmerische Erfolge erzielen und diese im Anschluss in ihrer Rolle als unternehmerisch geprägte Investoren in Unternehmen wie BioNTech mehrfach wiederholen. Lesen Sie mehr unter https://struengmannaward.de/.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240528418037/de/

Contacts:

Trophic Communications

Stephanie May, PhD

Phone: +49 (0) 171 185 56 82

Email: athos@trophic.eu