Bereits am vergangenen Freitag hatte Bernstein Research in einer Studie seine Einstufung auf "Outperform" belassen, was sich positiv auf die Aktie von Mercedes-Benz auswirkte (DER AKTIONÄR berichtete). Am gestrigen Montagabend zog nun auch Warburg Research mit einer neuen Studie nach, was das Chartbild weiter aufhellt.Warburg-Analyst Michael Heider hat seine Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Er hat eine Liste von Unternehmen zusammengestellt, die er für gute Übernahmekandidaten ...

